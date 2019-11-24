Вашингтон, , 20:49 — REGNUM Бывший глава американского города Нью-Йорк Майкл Блумберг выделил порядка $30 млн на демонстрацию политической рекламы по телевидению, об этом сообщает The New York Times.

Предполагается, что миллиардер готовится вступить в борьбу за пост президента США от Демократической партии, однако о своем официальном вступлении в борьбу он пока не объявил.

Однако, как отмечает издание, помощники медиамагната подали все необходимые документы для участия в первичных выборах в ряде штатов.

«Майк готов заплатить, сколько нужно, чтобы победить президента Дональда Трампа», — рассказал в комментарии изданию бывший советник Блумберга Говард Вульфсон.

Напомним, 77-летний миллиардер Майкл Блумберг с 2002 по 2013 год занимал пост мэра Нью-Йорка. Бизнесмен также прославился как создатель одноименного агентства новостей. По данным Forbes его состояние оценивается в $54 млрд.

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