Андрей Ганжа, 24 ноября 2019, 20:14 — REGNUM Этим нельзя не поделиться… Потому что украинскому населению шестой год вкладывается в сознание представление от том, что наши вожди ведут страну в сообщество «равных», где стране, собственно, и место. В сообщество, основы которого были заложены еще Французской революцией под знаменами «Свободы! Равенства! Братства!». Вот только с «равенством» все совсем не получается.
Официальной персонификации Соединенных Штатов, президенту Трампу, сейчас нелегко. На него мощно давят и демократическое большинство в Конгрессе, и средства массовой информации, и экспертное сообщество, и, и, и… Цель — импичмент президента или, в крайнем случае, снижение его шансов на будущих выборах, до которых остался год.
С 29 октября, после резолюции конгрессмена-демократа Джима Макговерна основная атака на Трампа проводится в формате «открытых слушаний в Комитете по разведке Палаты представителей, в том числе под руководством персонала», допросе свидетелей и публичном опубликование стенограммы показаний. И именно в публичных стенограммах можно узнать много интересного, в том числе — и по поводу отношения к Украине. Поскольку Украина, точнее — желание Трампа получить официальное подтверждение коррупционных действий Байдена и его сына в период правления Украиной Петра Порошенко, и послужили импульсом к началу процедуры импичмента.
13 ноября публичные слушания начались, а 19-го показания давал подполковник Александр Виндман, американец украинского происхождения (родился в Киеве в 1975 году), с 2018 года — директор по европейским делам Совета национальной безопасности США, специалист по Украине и России. В процессе допроса подполковника Адамом Беннетом Шиффом, председателем Комитета по разведке Палаты представителей и соведущего слушаний, произошел, по-моему, знаковый эпизод.
Главой СНБ США, по статусу, является американский президент. Сотрудник СНБ Виндман, к вящему удовольствия демократа Шиффа, по полной «заложил» своего шефа, заявив, что «Президенту было неуместно требовать расследования политического оппонента, особенно иностранной державы…». А дальше произошел обмен репликами:
Вот так, господа. В восприятии американца отношения с Украиной — никаких просьб: приказ и точка. Конечно, можно утешать себя: ну, что там Виндман — солдафон, бурбон, монстр. Но и Трамп, реагируя на импичмент-события не особо церемонится с Украиной.
22 ноября он присоединился к передаче «Фокс и друзья» для интервью. И там «раздал» всем: Шиффа назвал «больным щенком», а уж Украине выдал тоже «по полной»:
И подытожил вопрос даже как-то «по-Зеленски»:
Трамп, конечно, врёт. То есть преувеличивает… На самом деле всё не так смертельно, в «Индексе восприятия коррупции» Украина всего лишь на 120-м месте (из 180-ти), с оценкой в 32 балла (у лидера, Дании, 88 баллов). Причем последние годы оценка растет: в 2013 году было 25. Но!
К вопросу о восприятии Украины. Почти сразу после интервью Трампа, Даниэл Дэй и Тара Субраманей из CNN опубликовали статью «Трамп предъявляет не менее 18 ложных претензий в интервью журналу Fox & Friends». Из них десять «ложных претензий» было связано с Украиной: о европейской помощи Украине, о помощи Барака Обамы и даже о портрете президента в кабинете посла США в Украине. Но идеи президента о «третьей по коррупции», кражах и банковских счетах сомнению даже не подвергались. Ну, и кто на «цивилизованном Западе» воспримет такую страну как «равную»? Да такого избиратели заклюют!
И следует понимать, что Трамп — это еще, как минимум, на год. А то и на пять. И он не тот человек, который любит менять свои мнения. А Украина не та страна, которая любит давать основания для такой смены.
Поэтому о французских лозунгах нам лучше забыть, но вспомнить великую максиму Фукидида: «Сильные поступают так, как хотят, а слабые страдают так, как и должны».