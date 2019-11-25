Приштина, , 07:04 — REGNUM Вечером 24 ноября ЦИК Косово завершил пересчет голосов с 1408 избирательных пунктов, который был инициировал в связи с запросами, поступившими в Избирательную панель по жалобам и апелляциям.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, согласно новым результатам, в состав парламента Косово войдет коалиция трех малых партий — «Нисмы» (Социал-демократической инициативы), Альянса за будущее Косово и Демократической партии, ранее входивших в состав правящей коалиции, возглавляемой Рамушем Харадинаем.

Усиление позиции данной коалиции произошло частично за счет аннулирования голосов граждан Косово, принимавших участие в голосование на территории Сербии.

Новые результаты выборов ожидают утверждения Избирательной панелью по жалобам и апелляциям и Верховным судом.

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