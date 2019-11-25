Тирана, , 20:04 — REGNUM Отделение партии будущего премьер-министра Косово Альбина Курти в Тиране анонсировало проведение митинга в поддержку воссоединения албанского народа и объединения Албании и Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 28 ноября, в 107 годовщину провозглашения независимости Албании, в Тиране пройдет шествие за албанское национальное единение. Представители «Самоопределения» требуют отмены пошлины за проезд по «Дороге нации» (Трасса Дуррес-Косово) и создания таможенного союза двух албанских республик.

Глава тиранского отделения «Движения за самоопределение» Бойкен Абази заявил, что данное шествие будет направлено против политики нынешнего премьер-министра Албании Эди Рамы и участия Албании в проекте «Балканского мини-Шенгена».

По мнению главы Сербии Александра Вучича, проведение данного шествия свидетельствует о намерении лидера «Самоопределения» Альбина Курти стать главой «Великой Албании».