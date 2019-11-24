Белград, , 19:18 — REGNUM 23 ноября президент Сербии Александр Вучич в интервью для немецкого издания Der Spiegel заявил, что будущий премьер Косово Альбин Курти намерен возглавить «Великую Албанию».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ранее, в интервью для французского издания Le Figaro, Вучич заявил, что в настоящее время албанцы стремятся к доминированию на Балканах и отметил, что Курти хочет возглавить это течение.

«Они выбрали себе новые национальные интересы, которые предполагают доминирование на Балканах. Поэтому 28 ноября, в национальный праздник Албании, Курти намерен провести массовое шествие на Тирану, и совершает нападки на Эди Раму, поскольку Курти противостоит политике сотрудничества, которую поддерживает албанский премьер-министр».

Напомним, лидеры партий, которые войдут в новое правительство Косово, подчеркнуто дистанцируются от сотрудничества в рамках проекта «Балканского мини-Шенгена», продвигаемого Сербией, в котором принимают участие Албания, Сербия и Северная Македония, заявляя, что данный проект ведет к созданию новой Югославии, а потому противоречит интересам Косово, а также отдаляет Балканы от ЕС и НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Косово Харадинай: объединение Албании и Косово неизбежно