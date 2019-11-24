Мехико, 24 ноября 2019, 19:31 — REGNUM Посол Боливии в Мексике Хосе Креспо заявил, что государственный переворот, аналогичный боливийскому, может произойти в любом государстве Латинской Америки. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.
Дипломат подчеркнул, что для предотвращения подобных переворотов латиноамериканским правительствам необходимо научиться лучше контролировать полицию и вооружённые силы, поскольку в итоге именно они становятся «механизмом, посредством которого господствующие классы овладевают нашими народами, когда те хотят обрести свободу».
Креспо также заметил, что для возвращения мира в Боливию необходимо сделать нечто большее, чем просто созвать внеочередные выборы без участия Эво Моралеса.