Мехико, , 19:31 — REGNUM Посол Боливии в Мексике Хосе Креспо заявил, что государственный переворот, аналогичный боливийскому, может произойти в любом государстве Латинской Америки. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

Латинская Америка Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломат подчеркнул, что для предотвращения подобных переворотов латиноамериканским правительствам необходимо научиться лучше контролировать полицию и вооружённые силы, поскольку в итоге именно они становятся «механизмом, посредством которого господствующие классы овладевают нашими народами, когда те хотят обрести свободу».

Креспо также заметил, что для возвращения мира в Боливию необходимо сделать нечто большее, чем просто созвать внеочередные выборы без участия Эво Моралеса.