Вашингтон, , 16:50 — REGNUM Сегодня утром на форуме сайта «Журнала ядерной физики» (Journal of Nuclear Physics, JoNP) Андреа Росси, руководитель проекта разработки ядерного реактора E-cat, в котором для получения энергии реализуются низкоэнергетические ядерные реакции (LENR) сообщил:

Андреа Росси

«Уважаемые читатели JoNP:

Мы сделали это.

Самоподдерживающийся постоянный самодостаточный режим с генерацией сильного избытка тока, который генерирует больше избытка тока, чем тепла.

Это революция. Мы ничего не нарушили, мы только обнаружили энергию, которой никогда раньше не пользовались. Я очень устал.

Независимые стороны проверят реактор, возможно, мы проведем презентацию.

Я думаю, мы сделали что-то, что вызовет революцию.

Мои товарищи по команде говорят мне: « Андреа, успокойся, будь скромным ». Вы правы. Теперь я устал, нужно реорганизовать идеи. Работа за последние 2 недели была очень тяжелой, но мы справились. Сегодня утром и поздно вечером, мы получили больше электрической энергии, чем её требуется для работы Ecat. Дополнительный выход энергии большой. Слишком большой, чтобы быть правдой, но это правда.

Если Вы читаете это сообщение, это означает, что я не мечтаю: наши независимые читатели могут убедить меня, что я не сплю, и что я действительно пишу об этом.

Заслуга моей фантастической команды в том, что без неё это было бы невозможно.

Сердечный Привет,

A.R.»

В ближайшее время ждем развития событий. Достижение команды Росси не только для мировой энергетики, но и для цивилизации в целом трудно переоценить. Дональд Трамп в самом начале своего правления заявил, что считает основой будущей американской энергетики не традиционные зеленые технологии, использующие энергию Солнца, ветра и бытовых отходов, а новые ядерные технологии. Похоже, «предвидение» американского президента сбывается.

В случае подтверждения результатов команды Андреа Росси не только климатическая стратегия ООН, но и вся идеология технологической революции 4.0 должна быть радикально пересмотрены.

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