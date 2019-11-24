Монтевидео, , 19:27 — REGNUM 24 ноября в Уругвае стартовал заключительный тур президентских выборов. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

На выборы зарегистрированы 2,6 млн избирателей. Количество избирательных участков по всей стране составляет 7 тыс. Уругвайцам предстоит выбрать между кандидатом от правящей левоцентристской коалиции «Широкий фронт» Даниэлем Мартинесом и представителем правой Национальной партии Луисом Лакалье.

В первом туре голосования, состоявшемся 27 октября, победу одержал Даниэль Мартинес.