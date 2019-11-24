Киев, , 16:04 — REGNUM Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия использует Крым как плацдарм для господства» РФ в Средиземном море. Об этом он заявил в интервью «Укринформ».

По словам Хомачака, Россия рассматривает полуостров Крым как огромную, мощную военную базу, которая должна «кошмарить всю Европу и Северную Африку», а также проецировать российскую мощь в Средиземное море.

Он подчеркнул, что речь идет именно о Средиземном море, а вовсе не о Черном или Азовском.

Напомним, что Крым вернулся в состав России в 2014 году по результатам референдума о самоопределении, который был проведен после государственного переворота в Киеве.

После этого в Крыму действительно была развернута мощная войсковая группировка с новейшими образцами вооружений, а также значительно усилен Черноморский флот.

На Украине не оставляют надежд вернуть Крым, но как это сделать практически в Киеве никто сказать не может, единственный рецепт — это ждать, пока Россия ослабнет и развалится.