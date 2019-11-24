Киев, 24 ноября 2019, 15:49 — REGNUM Избирательная кампания бывшего президента Украины Петра Порошенко была построена на уменьшении роли и значимости юго-восточных регионов Украины. Об этом заявил бывший глава администрации экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Райнин в интервью изданию «Страна.ua», комментируя проигрыш Порошенко на президентских выборах весной 2019 года.
Политик отметил, что никто не сомневался в важности и необходимости развития юго-восточного региона Украины, но вся политика государства базировалась «на уменьшении роли и значимости юго-востока».
ИА REGNUM напоминает, главным лозунгом политической компании Петра Порошенко был «армия, язык, вера». В связи с этим Райнин отметил, что жители юго-восточных регионов Украины не увидели себя «в этой триаде».
Он также подчеркнул, что было «слишком много решений», которые не были восприняты людьми, проживающими в юго-восточных областях Украины. «Отсюда такие результаты голосования в этих регионах», — заметил политик.
ИА REGNUM напоминает, на выборах президента Украины в 2019 году победил Владимир Зеленский, за которого проголосовало немногим более 73%. За Петра Порошенко проголосовали более 24% избирателей. Явка избирателей составила более 61%. Отметим, что в выборах не смогли принять участие граждане Украины, которые проживают в РФ.