Киев, , 15:49 — REGNUM Избирательная кампания бывшего президента Украины Петра Порошенко была построена на уменьшении роли и значимости юго-восточных регионов Украины. Об этом заявил бывший глава администрации экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Райнин в интервью изданию «Страна.ua», комментируя проигрыш Порошенко на президентских выборах весной 2019 года.

Политик отметил, что никто не сомневался в важности и необходимости развития юго-восточного региона Украины, но вся политика государства базировалась «на уменьшении роли и значимости юго-востока».

«Для меня это болезненно. Я родился и вырос в Харькове. Я очень хорошо чувствую и понимаю моих земляков. Я не мог принять такую идеологическую тактику», — подчеркнул политик.

ИА REGNUM напоминает, главным лозунгом политической компании Петра Порошенко был «армия, язык, вера». В связи с этим Райнин отметил, что жители юго-восточных регионов Украины не увидели себя «в этой триаде».

«При этом нельзя говорить, что данные регионы не патриотичны. Это абсолютно не так, достаточно много военных из этой части страны защищают Украину. Просто государственная политика как бы не втянула в себя людей. Они не почувствовали себя востребованными до конца, в том числе и во время избирательной кампании. Я одинаково люблю всю Украину от Закарпатья до Донбасса, мы единая страна. Но в ней каждый человек должен чувствовать себя вовлеченным в государственный процесс», — отметил Райнин.

Он также подчеркнул, что было «слишком много решений», которые не были восприняты людьми, проживающими в юго-восточных областях Украины. «Отсюда такие результаты голосования в этих регионах», — заметил политик.

ИА REGNUM напоминает, на выборах президента Украины в 2019 году победил Владимир Зеленский, за которого проголосовало немногим более 73%. За Петра Порошенко проголосовали более 24% избирателей. Явка избирателей составила более 61%. Отметим, что в выборах не смогли принять участие граждане Украины, которые проживают в РФ.