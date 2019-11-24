Рига, , 15:15 — REGNUM Расследование в Министерство обороны Латвии (МО) выявило виновника в утечке информации, пишет портал LSM.

Министр обороны Артис Пабрикс сообщил, что причиной утечки информации стал человеческий фактор, а не предполагаемая кибератака. Служащий МО имеющий доступ к информации служебного пользования рассылал её посторонним.

В данный момент МР уточняет полный список лиц эти сообщения получивших и до составления полной картины воздерживается от более подробных комментариев.

ИА REGNUM уже писало, что утечку информации предала гласности латвийская газета Diena, написавшая, что в течение минимум полутора месяцев совершенно посторонним людям рассылается информация о рассказывающая о боевой готовности подразделений Национальных Вооруженных Сил (НВС), нахождении вблизи границ Латвии вооружённых сил России, проводимых НВС мероприятиях и т.д.