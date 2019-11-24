Хиросима, Япония, , 15:07 — REGNUM Папа Римский Франциск, который находится в японском городе Хиросима, заявил, что использование атомной энергии в военных целях — это преступление. Римский первосвященник посетил Хиросиму после того, как побывал в Нагасаки, который в годы Второй мировой войны также подвергся атомной бомбардировке.

Франциск сказал, что он чувствует свой долг в том, чтобы посетить Хиросиму и Нагасаки, которые перед самым окончанием Второй мировой войны были практически полностью уничтожены ядерными ударами США.

«Использование атомной энергии в целях войны является ничем иным как преступлением и нарушением этики. Как можно говорить о мире, когда создается самое современное оружие для войны?» — сказал Франциск.

Он подчеркнул, что совершенно невозможно делать какие-то предложения о мире, а самим полагаться на устрашение при помощи угроз атомной войны. настоящий мир на Земле может быть только миром без оружия.

Сегодня утром в Нагасаки папа Римский выступил с речью и призвал мир отказаться от ядерного оружия.