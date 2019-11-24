Нови-Сад, Сербия, , 15:09 — REGNUM С 22 ноября по 24 ноября в сербском Нови-Саде проходит Региональный молодежный форум, в котором принимают участие свыше 200 молодых лидеров, направляющих свои усилия на развитие Западных Балкан.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на форум, организованном представителями Европейского движения в Сербии и Белградским фондом политического развития, были приглашены президент Сербии Александр Вучич, президент Словении Барут Пахор, президент Северной Македонии Стево Пендаровски и юная представительница Косово Аулёна Мехмети.

Девушка обратилась к присутствующим с речью, в которой подчеркнула важность изменения нарратива о Косовском конфликте, принятия правды и просьбы о прощении за прошедшее как важнейшего условия для продолжения отношений.

В знак протеста в связи с отсутствием синхронного перевода на албанский язык, косоварка начала свою речь на родном языке:

«Приветствую всех, особенно албаноязычных участников. Когда я вошла в зал, чтобы принять участие в панельной дискуссии, мне сообщили, что перевод на албанский язык не осуществляется и от меня потребовали, чтобы я (только я) говорила на английском, а не на албанском. Однако поскольку я считаю важным, чтобы присутствующие здесь политики услышали то, что я/мы хотим сказать, с этого момента я продолжу участие в дискуссии на английском».

Речь Мехмети была болезненно воспринята сербским президентом, который подчеркнул, что «мы здесь, чтобы говорить о будущем, если вы сами хотите поговорить о прошлом, то имейте в виду, что (таким образом, прим. переводчика) мы никогда не помиримся».

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