Багдад, , 15:08 — REGNUM В результате акций протеста в иракской столице, городе Багдад ранения получили 13 демонстрантов, об этом 24 ноября сообщает Associated Press.

Отмечается, что за последние дни здесь погибли 16 человек, более 100 человек получили ранения различной степени тяжести. В общей сложности с начала манифестаций погибли 342 человека.

Ранее 23 ноября вице-президент США Майкл Пенс, посещая Ирак, призвал власти страны к проявлению сдержанности в отношении манифестантов.

Акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября 2019 года, граждане вышли на улицы в знак протеста против коррупции, безработицы и падения уровня жизни.

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