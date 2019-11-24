Симферополь, , 14:52 — REGNUM В Крым прибыла бизнес-делегация из Сирийской Арабкой Республики с деловым визитом. Об этом сообщает РИА Новости о ссылкой на директора Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.

По ее словам, бизнес-делегация из Сирии прибыла на полуостров в рамках бизнес-миссии для общения с представителями крымского бизнеса и установления потенциальных контактов.

Также Серова отметила, что в рамках визита сирийской бизнес-делегации состоится круглый стол под названием «Диалог бизнеса Крым-Сирия: развитие торговых отношений».

Также сирийцы примут участие в международной конференции «The Most к Успеху: Экспортный потенциал Крыма».