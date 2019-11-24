Киев, 24 ноября 2019, 14:53 — REGNUM О начале автопробега против запуска рынка оборота земель сельскохозяйственного назначения около 12:00 по местному времени (13:00 мск) написала 24 ноября экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на своей странице в социальной сети Facebook.
Свои записи политик сопроводила соответствующими видео. Согласно опубликованной видеозаписи, во время движения автомобиля, в котором находится бывший депутат, посредством громкоговорителя Савченко доносит свои требования.
Позже на странице бывшего депутата также появилась запись с видео о продолжении акции под офисами парламентских партий.
ИА REGNUM напоминает, 17 ноября Надеждой Савченко была организована акция протеста против закона о рынке земле под зданием офиса президента Украины.
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