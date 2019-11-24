Киев, , 14:53 — REGNUM О начале автопробега против запуска рынка оборота земель сельскохозяйственного назначения около 12:00 по местному времени (13:00 мск) написала 24 ноября экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Свои записи политик сопроводила соответствующими видео. Согласно опубликованной видеозаписи, во время движения автомобиля, в котором находится бывший депутат, посредством громкоговорителя Савченко доносит свои требования.

«Украинцы, по всей Украине, присоединяйтесь к акции. Придумывайте флэшмобы, снимайте (видео — ИА REGNUM) и рассказывайте украинской власти почему вы против того, чтоб продали вашу землю. Высылайте землю мешками, пакетами, кульками по адресу Верховной рады Украины (Грушевского 5а, город Киев). Засыпьте депутатов землей, если они не хотят понять, что нельзя продавать украинскую землю. Это последний ресурс, который остался для нашей жизни в Украине», — заявила Савченко в громкоговоритель по ходу движения автомобиля по дорогам города Киева.

Позже на странице бывшего депутата также появилась запись с видео о продолжении акции под офисами парламентских партий.

ИА REGNUM напоминает, 17 ноября Надеждой Савченко была организована акция протеста против закона о рынке земле под зданием офиса президента Украины.

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