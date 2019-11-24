Анкара, , 15:09 — REGNUM Турция примет участие в юбилейном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИК), который пройдет в Саудовской Аравии, об этом 24 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Турецкий флаг alexeyklyukin

Мероприятие посетит министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Торжественная церемония открытия саммита состоится завтра, 25 ноября.

«По приглашению Генерального секретаря организации и министра иностранных дел Саудовской Аравии его превосходительство господин Мевлют Чавушоглу будет представлять Турцию на церемонии», — говорится в заявлении ОИК, цитируемом изданием.

Напомним, Организация исламского сотрудничества была создана в 1969 году, 50 лет назад. Целью создания было обеспечение исламской солидарности в социальной, экономической и политической сферах.

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