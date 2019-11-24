Анкара, 24 ноября 2019, 15:09 — REGNUM Турция примет участие в юбилейном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИК), который пройдет в Саудовской Аравии, об этом 24 ноября сообщает Anadolu Ajansi.
Мероприятие посетит министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Торжественная церемония открытия саммита состоится завтра, 25 ноября.
«По приглашению Генерального секретаря организации и министра иностранных дел Саудовской Аравии его превосходительство господин Мевлют Чавушоглу будет представлять Турцию на церемонии», — говорится в заявлении ОИК, цитируемом изданием.
Напомним, Организация исламского сотрудничества была создана в 1969 году, 50 лет назад. Целью создания было обеспечение исламской солидарности в социальной, экономической и политической сферах.
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