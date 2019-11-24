Варшава, , 15:07 — REGNUM 24 ноября была опубликована вторая часть исследования, проведенного центром социологических исследований Social Changes для польского новостного портала wPolityce.

Как следует из данного опроса, правящая партия Право и справедливость может рассчитывать на поддержку 40% населения. На втором месте расположилась оппозиционная Гражданская коалиция, пользующаяся поддержкой 25% избирателей. Союз левых демократических сил поддерживают 17% населения.

Исследование было проведено 15−19 ноября. Выборка респондентов, как сообщают исследователи, наиболее полно отображает мнение всех жителей Польши, отсортированных по полу, возрасту, величине населенного пункта, в котором они проживают. Всего участников было 1029 человек.