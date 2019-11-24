Тегеран, , 15:05 — REGNUM Представитель Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Рамазан Шариф заявил, что в Иране арестовали лидеров протестов, об этом 24 ноября сообщает Kurdistan24.

По словам представителя военных, протесты были организованы запрещенными сепаратистскими группировками, воспользовавшимися недовольством ряда граждан страны.

Как подчеркнул Шариф, за демонстрантами могли стоять члены семьи Пехлеви, правившей в Иране до 1979 года.

Напомним, акции протеста в Иране начались 15 ноября 2019 года, поводом к ним стало решение правительства поднять цены на бензин. В ходе манифестаций погибли около 250 человек.

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