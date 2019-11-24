Скопье, , 14:35 — REGNUM 23 ноября в ходе кампании «Мы на верном пути» глава Социал-демократической партии и одновременно премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что за время правления СДСМ (Социал-демократической партии) были Македонией были сделаны шаги, которые обсуждает весь мир, ещё раз подчеркнув свою роль в заключении Преспанского соглашения между Македонией и Грецией, открывшего Северной Македонии дорогу в ЕС и НАТО.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Заев подчеркнул, что в ходе переговоров Македонии удалось разрешить давний конфликт и укрепить свою идентичность: «Никто не может оспаривать существование македонского языка и народа».

Напомним, согласно условиям Преспанского соглашения, за Бывшей Югославской республикой Македония было закреплено нынешнее название «Северная Македония», с целью отличить её таким образом от греческой провинции «Македония». Однако граждане этой страны по прежнему могут называться македонцами и называть свой язык македонским.

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