Басра, Ирак, , 14:14 — REGNUM В результате акций протеста в иракской Басре погибли по меньшей мере двое демонстрантов, об этом 24 ноября сообщает Agence France-Presse.

В ходе столкновений с сотрудниками правоохранительных органов также пострадали около 50 человек. Издание отмечает, что силовики применяли для разгона манифестантов боевые патроны.

Напомним, акции протеста в Ираке начались в начале октября, граждане вышли на улицы страны с требованием обуздать коррупцию, создать рабочие места и в целом поднять уровень жизни населения.

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