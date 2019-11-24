Полиция пыталась разъяснить активистам, что резиденция на Атонели является памятником культурного наследия. Поэтому порча внешнего вида здания является административным правонарушением и наказывается штрафом в размере 1000 лари (около 320 долларов).

Активисты скандировали «Посмей!» и держали в руках плакаты: «Наручники не отнимут у нас свободу», «Всех не переловите», «Нас не запугать» и так далее. Демонстранты потребовали, чтобы президент наладила диалог между властью и оппозицией.

Напомним, молодежные организации объединения оппозиционных партий заявили, что проводят «войну замков». Они вешают символические замки на ворота государственных учреждений.

Такие акции уже прошли в парламенте — снаружи замки повесили митигующие, а внути, на дверь зала пленарных заседаний — глава фракции оппозиционной партии «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе. Затем замки появились на заборах Генеральной прокуратуры, правительственное Канцелярии, Тбилиского городского суда, здания Службу госбезопасности.

Оппозиция протестует с тех пор, как 14 ноября парламент провалил поправки в конституцию, касающиеся избирательной реформы — переходе со смешанной на пропорциональную систему парламентских выборов уже с 2020 года. Митингующие требуют отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.