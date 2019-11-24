Галифакс, Канада, , 14:03 — REGNUM Украинская делегация, в которую вошел министр обороны Украины Андрей Загороднюк встретилась с лидером оппозиции Канады, главой консервативной партии Эндрю Широм. Встреча состоялась в Галифаксе (Канада), где проходит форум безопасности. Об этом 24 ноября сообщается в пресс-службе министерства обороны Украины.

Как сообщили в пресс-службе украинского силового ведомства, на встрече говорилось о том, что партии Канады активно поддерживают Киев «в противодействии российской агрессии».

ИА REGNUM напоминает, ранее сообщалось о встрече министра обороны Украины с его канадским коллегой. Во время встречи украинский министр поблагодарил Канаду за оказанную стране помощь в военном секторе. Также министр обороны Украины в интервью зарубежному СМИ заявил о готовности Украины поделиться опытом, полученным в результате пятилетней войны с Российской Федерацией.

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