Скопье, , 14:05 — REGNUM 24 ноября премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев в интервью для информационного агентства «Радио Свободная Европа» заявил, что уверен в победе его партии СДСМ (Социал-демократический союз Македонии) на парламентских выборах 12 апреля.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Заев опроверг обвинения оппозиции в причастности к делу «Рэкет» и заявил, что в отличии от предыдущего премьера Николы Груевского он не обладает контролем над всеми коррупционными схемами, поскольку не причастен к ним.

Напомним, решение о проведении досрочных парламентских выборов было принято после встречи руководителей всех политических сил страны в ставке президента Стево Пендаровского, проведенной после принятия ЕС решения отложить начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.

Оппозиция назвала отмену начала переговоров о вступлении поражением СДСМ и лично Зорана Заева и выступила с требованием скорейшего формирования временного правительства.

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