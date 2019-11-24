Москва, , 13:14 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сегодня, 24 ноября, по случаю 100-летия со дня рождения известного советского дипломата Олега Трояновского вспомнил об одном из эпизодов его работы в Организации Объединенных Наций.

Лавров напомнил, что свою дипломатическую карьеру Трояновский начал в Лондоне. Также он работал на переговорах по окончании Второй мировой войны, где согласовывались параметры послевоенного мироустройства.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Трояновский был знаменит своей эрудицией, поразительным дипломатическим чутьем, а также умением находить блестящие выходы из сложных ситуаций.

Осоленно Трояновский был известен своим юмором. Так, в ходе Генеральной ассамблеи ООН Трояновский вместе с его американским коллегой были облиты красной краской, проникшими в ООН китайскими радикалами.

«Трояновский тогда произнес фразу, которая впоследствии стала, как сейчас мы это называем, «мемом» в кругах ООН: «Better red than dead» — «Лучше быть красным, чем мертвым», — рассказал Лавров.

Такая находчивость, проявленная Трояновским в этом мелком эпизоде, отличала его во всех даже самых важных делах.