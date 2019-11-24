Киев, , 13:34 — REGNUM Украина планирует начать вещание на территориях ДНР и ЛНР через три месяца. Об этом заявил министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский в интервью изданию «Новое время», опубликованном 24 ноября.

Как отметил министр, вещание планируется проводить на базе канала UATV и финансирование на это у Украины имеется. Бородянский отметил, что бюджетом на это предусмотрено около 440 млн гривен.

Целью вещания на территории республик Донбасса, как заявил министр является желание Украины «чтобы люди на той территории знали правду».

«Мы хотим, чтобы люди на той территории не руководствовались манипулятивным мнением Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой или кого-то еще. Чтобы они понимали, что есть другая точка зрения, правдивая точка зрения. Мы хотим вовлечь их в диалог и в рамках этого диалога искать общее решение», — отметил министр.

ИА REGNUM напоминает, ранее в украинских СМИ неоднократно звучали негативные высказывания в отношении жителей ДНР и ЛНР. В частности, львовский журналист Остап Дроздов неоднократно в своих высказываниях оскорблял жителей республик Донбасса. В отношении журналиста в полицию подано заявления по статье о разжигании ненависти.

Читайте также: Министр культуры Украины поддерживает «осознанную декоммунизацию»