Дубай, ОАЭ, 24 ноября 2019, 12:47 — REGNUM Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов открыл генеральное консульство республики в Дубае, сообщает агентство «Туркмения сегодня».
«Это важное событие является ярким примером поступательного развития дружественных отношений между Туркменистаном и ОАЭ», — сказал глава туркменского МИД.
Генеральный консул Туркмении Ыхласгельды Аманов заявил, что открытие генконсульства в Дубае внесет существенный вклад в развитие двусторонних отношений.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов назначил генеральным консулом республики Ыхласгельды Аманова, который приходится зятем действующему главе государства.
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