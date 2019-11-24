Бишкек, , 12:20 — REGNUM Начало процедуры импичмента президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову планирует инициировать депутат Жогорку Кенеша (парламента) Ирина Карамушкина. Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

На ближайшем пленарном заседании парламента депутат намерена предложить начало процедуры импичмента главе государства «как возможному участнику транснациональной коррумпированной группировки».

Карамушкина добавила, что если депутаты не поддержат её предложение, то будет создано народное движение «За импичмент Жээнбекова». Она считает, что прокуратура должна расследовать возможную причастность президента к коррупционным схемам на таможне.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре группа киргизских СМИ опубликовала журналистское расследование о якобы причастности президента Киргизии к контрабанде на границе.

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