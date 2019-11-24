Киев, , 12:14 — REGNUM В связи с отъездом миссии МВФ без согласования проекта так называемой помощи Украине, президент Украины Владимир Зеленский может усилить свои позиции. Об этом 24 ноября написал украинский политический эксперт, глава института публичной политики и консалтинга Сергей Быков на своей странице в социальной сети Facebook.

Эксперт напомнил, основные аспекты, которыми согласно неофициальным источникам, недовольны в МВФ — вопрос с «ПриватБанком», который может быть возвращен олигарху Игорю Коломойскому, а также то, что на рынок украинской земли не смогут быть допущены иностранцы.

Быков рассказал о своем видении возможного развития событий на фоне «провальных переговоров» с МВФ.

ИА REGNUM) остановил войну, но компенсировать скандалы в Слуге Народа (видимо имеются ввиду недавние скандалы с депутатами ИА REGNUM) можно с лихвой. Параллельно, такой сценарий усилит ещё Тимошенко (Юлия Тимошенко — глава партии «Батькивщина» — ИА REGNUM) и Бойко (Юрий Бойко — с опредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — ИА REGNUM ) , которые ярче других боролись против распродажи будущего Украины», — отметил эксперт. «Зеленский может «прислушаться» к людям и откатить земельную реформу. Скажет в видео что-то вроде: «Вижу, люди недовольны, найдём вариант, который всех устроит». Рейтинг взлетит не так, как если бы ЗЕ (Владимир Зеленский —) остановил войну, но компенсировать скандалы в Слуге Народа (видимо имеются ввиду недавние скандалы с депутатами Богданом Яременко , замминистра инфраструктуры Александрой Клитиной и судимостью Романа Иванисова ) можно с лихвой. Параллельно, такой сценарий усилит ещё Тимошенко (— глава партии «Батькивщина» —) и Бойко (опредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» —, которые ярче других боролись против распродажи будущего Украины», — отметил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, 23 ноября стало известно о завершении работы миссии МВФ на Украине.

Читайте также: Миссия МВФ официально заявила о завершении работы на Украине