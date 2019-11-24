Киев, 24 ноября 2019, 12:14 — REGNUM В связи с отъездом миссии МВФ без согласования проекта так называемой помощи Украине, президент Украины Владимир Зеленский может усилить свои позиции. Об этом 24 ноября написал украинский политический эксперт, глава института публичной политики и консалтинга Сергей Быков на своей странице в социальной сети Facebook.
Эксперт напомнил, основные аспекты, которыми согласно неофициальным источникам, недовольны в МВФ — вопрос с «ПриватБанком», который может быть возвращен олигарху Игорю Коломойскому, а также то, что на рынок украинской земли не смогут быть допущены иностранцы.
Быков рассказал о своем видении возможного развития событий на фоне «провальных переговоров» с МВФ.
ИА REGNUM напоминает, 23 ноября стало известно о завершении работы миссии МВФ на Украине.
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