Галифакс, Канада, , 12:08 — REGNUM Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен призвал правительство Канады отказаться от телекоммуникационного оборудования китайской компании Huawei. Об этом сообщает Reuters.

Роберт О’Брайен обратился к представителям правительства Канады на конференции по безопасности в Галифаксе. Он напомнил, что Канада является близким союзником США, поэтому если канадское правительство примет «троянского коня» в виде оборудования Huawei, то затруднит обмен данными разведывательных служб двух государств.

«Когда они [китайцы] доставят Huawei в Канаду или в другие западные страны, то получат доступ к каждой медицинской карте, к каждой банковской записи и каждому посту в социальных сетях. Они будут знать всё о каждом канадце», — подчеркнул Брайен.

Рассмотрение вопроса о допустимости использования оборудования Huawei в инфраструктуре мобильной связи пятого поколения (5G) в Канаде было отложено до проведения парламентских выборов. Выборы прошли 21 октября, однако премьер-министр Канады Джастин Трюдо так и не озвучил официальную позицию правительства.

Напомним, власти США последовательно призывают своих союзников отказаться от телекоммуникационного оборудования Huawei, считая, что эта компания может быть связана с разведывательными службами Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре министерство торговли США начало выдачу лицензий американским компаниям на поставки оборудования и технологий Huawei. Свободное сотрудничество компаний из США с Huawei запрещено из-за решения американского правительства о включении китайской компании в «чёрный список».

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