Ташкент, , 11:49 — REGNUM Бывший командующий караульными войсками МВД Узбекистана Дмитрий Пан подозревается в злоупотреблении властью, сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуре республики.

Отмечается, что 23 ноября против бывшего руководителя МВД было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 301 («Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти»). В отношении него выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об увольнении командующего караульными войсками МВД Дмитрия Пана и замминистра внутренних дел по охране общественного порядка Мухиддина Жураева.

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