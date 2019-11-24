Киев, , 12:05 — REGNUM Министерство финансов Украины подтверждает «значительный прогресс» и согласование очень многих параметров программы сотрудничества с МВФ. Об этом в связи с завершением работы миссии МВФ на Украине 23 ноября написала министр финансов Украины Оксана Маркарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Министр отметила, что миссия международного валютного фонда завершила работу в Киеве и опубликовала заявление по факту завершения работы.

Маркарова отметила, что «те, кто регулярно читают заявления, заметили, что в нем нет фразы после «но». В связи с чем министр финансов отметила, что «зрады (предательства — ИА REGNUM) нет», добавив «активно продвигаемся к согласованию программы».

Украинский политолог Виктор Таран отметил, что представители миссии МВФ на фоне заявлений украинских чиновников видят реальную картину. И в «реальной картине», как отметил эксперт, олигарх Игорь Коломойский почти забрал «ПриватБанк». Центральный банк и банковская система, как отметил Таран находится «под атакой силовиков», земельный рынок «пробуксовывает». «Поэтому пауза и ни одной программы в этом году», — отметил эксперт.

«Для того чтобы поменять ситуацию у Зеленского не простой выбор… Чтобы получить кредит надо начинать реальные реформы, поставить на место Коломойского, прекратить атаковать банковскую систему… Или ничего не делать и прекращать работу с МВФ… Тогда на фоне того, что в следующем году нам надо отдать 15 млрд долларов иностранным кредиторам, без кредита в 5 млрд от МВФ нас ждет кризис, рост доллара, падение ВВП и благосостояния граждан», — подчеркнул политолог.

Напомним, миссия МВФ покинула Украину 22 ноября. 23 ноября в украинских СМИ появилась неофициальная информация, согласно которой, миссия завершила свою работу без результатов в связи с тем, что «ПриватБанк», который ранее был национализирован Украиной, может быть передан одному из его прежних владельцев — олигарху Игорю Коломойскому. Также среди причин завершения работы миссии было то, что рынок земли на Украине не допускает к покупке земель иностранных граждан.

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