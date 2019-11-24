Анатолий Кошкин, 24 ноября 2019, 11:38 — REGNUM Выходящая на русском языке украинская интернет-газета «Обозреватель» опубликовала свое антироссийское видение разъяснений министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова справедливых и единственно возможных условий подписания российским правительством мирного договора с Японией. Свое отношение к позиции руководства РФ редакция газеты, ссылаясь на телеканал «Дождь», выразила в заголовке в свойственном украинским русофобам и шовинистам заголовке «Иначе мира не будет: Россия выдвинула наглый ультиматум Японии».
Тем самым «Обозреватель» расписался в своей безграмотности, ибо никакого «мира» между Россией и Японией не требуется. Он наступил в декабре 1956 года, когда парламенты обеих стран ратифицировали Совместную декларацию, в первой статье которой провозглашается, что
«Обозреватель» приводит японскую позицию, озвученную генеральным секретарем кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Позицию, следует прямо сказать, грубо нарушающую договоренности 1956 года, которые президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Абэ Синдзо согласились «взять за основу переговоров». «Ныне, — отмечает украинское издание, — японское правительство соглашается продолжить переговоры с Москвой о мирном договоре, руководствуясь ключевым принципом: сначала «решение территориальной проблемы», затем — заключение мирного договора».
Так вот именно это, используя терминологию «Обозревателя», и есть «наглое» извращение духа и буквы Совместной декларации 1956 года, в которой стороны договорились о совсем иной, противоположной последовательности действий при урегулировании вопроса о территориальном размежевании. А именно, в 9-й статье Совместной декларации записано:
И что же «наглого» в словах министра Лаврова, когда он разъясняет суть данного положения Совместной декларации:
Ведь и волюнтаристски настоявший на включении этого пункта в Совместную декларацию Никита Хрущев рассматривал свое обещание именно как добровольную уступку.
Пользуясь случаем, хотелось бы пояснить, что советское руководство не считало уступку Шикотана и Хабомаи их «возвращением», а исключительно жестом доброй воли, «идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства». Тогда считалось, что использование термина «передача», а не «возвращение», как неправомерно настаивает японская сторона, не означало пересмотр территориальных итогов Второй мировой войны. Вот и теперь и Лавров, и Путин выступают против пересмотра результатов войны и справедливо настаивают на признании японским правительством международных документов, определивших переход всех Курильских островов под суверенитет СССР, ныне Российской Федерации.
Так что редакции «Обозревателя» было бы неплохо самим разобраться в сложных перипетиях российско-японских отношений, а не бездумно переписывать утверждения телеканала «Дождь».