Исламабад, , 14:01 — REGNUM 24 ноября председатель пакистанской исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Маулана Фазлур Рехман объявил о проведении конференции оппозиционных партий для выработки нового плана борьбы с правящей партией «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость»).

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, приглашение на конференцию оппозиционных лидеров, которая состоится 26 ноября, получили видные политики от «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» и «Народной партии Пакистана».

Ожидается, что вожди оппозиции Билавал Бхутто-Зардари («Народная партия»), Ашан Икбал («Мусульманская лига») и Фазлур Рехман разработают новую стратегию борьбы с правительством. Ранее оппозиционные партии провели «Марш свободы» на Исламабад, завершившийся сидячей забастовкой и попытками перекрыть движение автотранспорта по всей стране.