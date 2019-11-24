Исламабад, , 11:37 — REGNUM Помощник госсекретаря США по делам Южной Азии Элис Уэллс предупредила Пакистан об опасности «долговой ловушки», в которую страна может попасть из-за Китайско-пакистанского экономического коридора.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, американский дипломат заявила, что проект Китайско-пакистанского экономического коридора — это «не помощь Пакистану», а средство увеличения заработка крупных китайских госкомпаний.

По словам Элис Уэллс, Коридор «ляжет тяжелым бременем» на пакистанскую экономику, когда настанет время отдавать долги. Она также обратила внимание на то, что стоимость некоторых проектов в рамках Коридора, таких как железнодорожная линия Карачи-Пешавар, выросла не менее чем в 4 раза. Все это, по мнению Элис Уэллс, представляет опасность для Пакистана.

Напомним, что Китайско-пакистанский экономический коридор, который соединяет Синцзян-Уйгурский автномный район КНР с глубоководным портом Гвадар в пакистанской провинции Белуджистан — это часть китайской инициативы «Один пояс — один путь».