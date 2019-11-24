Ульяновск, , 11:14 — REGNUM Ульяновская область получит средства на развитие учреждение культуры, ремонт школы в Ульяновске и строительство спортивного комплекса в Ишеевке. Как сообщил на своей странице в «Фейсбуке» губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, соответствующие договорённости достигнуты в Москве в ходе переговоров с федеральными министрами на съезде партии «Единая Россия».

Говоря о съезде партии, Сергей Морозов констатировал, что национальные проекты, на которых акцентировал внимание Владимир Путину и поставил задачу сосредоточиться на достижении конкретных результатов, — «для нас это приоритет». Губернатор подчёркивает, что в регионе для реализации нацпроектов «переформатировали работу по многим направлениям», что в 2019 году дало «первые, значимые» итоги.

В 2020 году на реализацию национальных проектов Ульяновская область получит 10 млрд рублей. Средства, в частности, направят на ремонт и строительство дорог, в результате ещё не менее 100 км дорог будут приведены в нормативное состояние. Продолжится работа по ремонту и оснащению новым оборудованием учреждений здравоохранения, строительству школ и детских садов.

«На площадках съезда партии «Единая Россия» удалось провести ряд успешных переговоров с федеральными министрами. Хочу проинформировать, что достигнута договорённость о выделении из федерального бюджета больше 120 млн рублей на ремонт здания школы № 43 по улице Севастопольской в городе Ульяновске», — сказал, в частности, Сергей Морозов.

По его словам, также решён вопрос о строительстве нового спорткомплекса в Ишеевке за счёт средств федерального бюджета и достигнуты договорённости о выделении средств на развитие региональных учреждений культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, XIX съезд партии «Единая Россия» состоялся в Москве 23 ноября. На съезде президент России Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев сделали ряд важных заявлений. Был дан старт подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году. Также было объявлено о создании шести рабочих групп Генсовета партии по отраслевым направлениям. Кроме того, был создан Правозащитный центр партии.

Напомним, предыдущий съезд «Единой России» проходил в декабре 2018 года. На нем Владимир Путин призвал правящую партию работать над устойчивостью ее авторитета и проводить открытые конкурсы управленческих кадров.