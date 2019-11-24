Галифакс, Канада, , 11:13 — REGNUM Министр обороны Украины Андрей Загороднюк встретился с министром национальной обороны Канады Харджит Сингх Саджаном. Встреча состоялась во время пребывания министра обороны Украины с визитом в Канаде (Галифакс) в связи с участием в форуме безопасности. Об этом 23 ноября сообщается в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в ходе встречи Загороднюк рассказал своему канадскому коллеге о ситуации в Донбассе, а также подчеркнул важность поддержки Канадой «евроантлантических устремлений» Киева.

Была также затронута тема перспективы сотрудничества стран в сфере обороны. Загороднюк поблагодарил своего коллегу за помощь, которую оказывает оборонное ведомство Канады вооруженным силам Украины. В частности, министр обороны Украины отметил, что речь идет о подготовке канадскими инструкторами украинских военных, «а также участии стратегических советников от Канады в формулировании, разработке и внедрении мероприятий оборонной реформы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что Украина готова делиться с Канадой опытом, усвоенным в ходе пятилетней войны с Россией. Отметим также, что Соединенные Штаты Америки, а также Канада оказывают Украине военную помощь в связи с войной против республик ДНР и ЛНР, которую те считают войной с РФ.

Читайте также: Украина готова поделиться с Канадой опытом пятилетней «борьбы» с РФ