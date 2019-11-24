Лондон, , 11:07 — REGNUM Западные СМИ раздувают очередной фейковый антироссийский шпионский скандал, на этот раз в Болгарии. Соотвествующие публикации появились в Der Spiegel, The Insider, а также на сайте псевдорасследовательской группы Bellingcat.

Утверждается, что семеро сотрудников ГРУ могут быть причастны к отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева.

Расследователи утверждают, что им якобы удалось установить отравителей Гебрева посредством заграничных паспортов российских разведчиков. Якобы сотрудникам ГРУ, как и другим спецслужбам, каждые несколько лет выпускают заграничные паспорта сериями, где номера идут один за другим. Исходя из этой ничем не подтвержденной логики, зная документ одного из сотрудников, можно найти похожие номера, например среди его попутчиков.

Далее авторы «расследования» решили сравнить фотографии, которые предполагаемые представители российских спецслужб подавали на визу с некими «российскими базами данных».

И в результате они выяснили, что подготовка к покушению на бизнесмена Гебрева могла длится несколько месяцев. Далее называется список людей, которые, по версии расследователей приезжали в Болгарию группами несколько раз. Это было в конце февраля 2015 года, затем в конце марта, а потом в конце апреля. Последняя группа улетела из Болгарии 28 апреля, в тот день, когда Гебреву стало плохо.

Утверждается, что хотя российские разведчики посещали Болгарию под вымышленными именами, в паспортах якобы не меняли их настоящую дату рождения, по которой расследователи их и вычислили.

Про Гебрева известно, что в конце апреля 2015 года он потерял сознание на приеме в Софии. Тогда же плохо себя почувствовали его сын и один из топ-менеджеров компании. Все они были госпитализированы с симптомами тяжелого отравления. Гебрев месяц провел кв коме.