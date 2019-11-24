Киев, , 10:19 — REGNUM В социальных сетях в очередной раз высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, на этот раз за новую форму с черепом на шевроне.

Напомним, что в ходе встречи с украинскими моряками в Очакове, куда были доставлены возвращенные Россией украинские бронекатера и буксир, надел форму с шевроном, на котором изображен череп.

Один из украинских боевиков в социальной сети Facebook написал, что это «патч» 72-й бригады ВСУ, который подарен Зеленскому в оккупированной украинскими боевиками части Донбасса.

Пользователи социальных сетей отметили, что шеврон с черепом — это символ «Чёрных запорожцев», казачьего подразделения, появившегося в 1917 году и отличавшегося крайней степенью национализма и жестокости. именно эту эмблему и использует 72-я бригада ВСУ.

Также пользователи посмеялись над президентом, который в свое время уклонялся от армии, а теперь вынужден играть роль верховного главнокомандующего.

«Подмазывается, уклонист», — пишет одна из пользователей.

Другой пользователи посоветовал подарить Зеленскому «патч 95-го квартала», намекая на юмористическое прошлое Зеленского и его компанию.

«Он бы и амулет африканский надел, если бы подарили», — в шутку предположила другой пользователь.