Киев, , 10:21 — REGNUM О высоком прогрессе, достигнутом Украиной за последние месяцы, который отметили представители миссии МВФ, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Соответствующее заявление было опубликовано 23 ноября на сайте украинского правительства в связи с окончанием работы миссии МВФ на Украине.

«Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев», — отметил глава украинского правительства.

Он также отметил, что работа над новой программой (так называемой финансовой помощи МВФ — ИА REGNUM) ведется в тесном сотрудничестве.

На своем telegram-канале Гончарук также отметил в связи с окончанием работы миссии, что «зрады (предательства — ИА REGNUM) нет». Глава правительства заверил также, что на протяжении следующих недель будут активно продолжены «дискуссии» с МВФ. Он также подчеркнул, что абсолютно нормальной практикой является продолжение этих дискуссий «на протяжении нескольких месяцев».

ИА REGNUM напоминает, ранее сообщалось о завершении работы миссии МВФ на Украине.

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