Москва, , 09:07 — REGNUM Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление концертного директора украинской певицы Софии Ротару о том, что против нее якобы есть какой-то заказ. Соответствующее сообщение Пушков опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что ранее стало известно, о намерении Ротару приехать выступать в Россию. При этом ранее она отменяла свои поездки в Россию из-за военного положения, объявленного на Украине.

В России вспомнили, что Ротару неоднократно жертвовала деньги в поддержку вооруженных сил Украины, однако большие гонорары на Украине её не светят из-за малости и бедности аудитории. Поэтому она едет в Россию на заработки.

но концертный директор Ротару Сергей Лавров заявил, что певица едет в Россию на конкурс «Песня года» и едет якобы совершенно бесплатно. Также он опроверг информацию о том, что Ротару жертвовала ВСУ крупную сумму денег.

Пушков однако заявил, что в России просто устали от гастролеров с Украины, особенно таких, которые приезжают в РФ за деньгами, а потом, по возвращении на Украину, клянут Россию почем зря.

«У нас устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги в России, а у себя дома либо клянут ее почем зря, как Катамадзе, либо выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым, как Вайкуле», — написал Пушков.

Что касается Ротару, то ей в России просто не очень рады, но никакой специальной травли нет.