Галифакс, Канада, , 08:58 — REGNUM Украина готова поделиться с Канадой опытом, усвоенным в ходе пятилетней «борьбы с Россией». Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью CTV News.

Отметим, в данный момент министр обороны Украины находится в Канаде (Галифакс) на форуме безопасности.

Загороднюк отметил, что Канада оказала Украине «много поддержки и помощи — как материальной, так и не материальной». Он также добавил, что расширение взаимоотношений между Украиной и Канадой находится в интересах Киева.

«И поскольку мы уже имеем пять лет опыта борьбы с Россией, мы хотели бы помочь нашим друзьям с помощью усвоенных уроков, опыта. Я знаю, что Канада также заинтересована в этом», — отметил министр обороны Украины.

ИА REGNUM напоминает, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар анонсировал отправку на Украину снайперских винтовок из Канады. Также отметим, в июле текущего года Канада внесла Украину в список стран, которым разрешена поставка определенного вида вооружения. Финансовую помощь на военные расходы также Украине оказывают США.

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