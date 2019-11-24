Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что он хранит компрометирующие материалы на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена, который собрался баллотироваться в президенты Соединенных Штатов. Об этом Джулиани написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Ранее Джулиани заявил, что он часто слышит предположения о том, что в случае необходимости Трамп может им «пожертвовать». Но Джулиани отвергает возможность ухудшения отношений с президентом.

Более того, Джулиани утверждает, что у него есть некая «страховка» на подобный случай.

На своей странице в сети микроблогов Twitter Джулиани пояснил, что он имел в виду, когда говорил о «страховке». Речь идет о неких документах в его сейфе, в которых содержится информация о «четырех десятилетиях извлечения семьей Байденов финансовой выгоды из служебного положения».

Джулиани подчеркнул, что в случае, если он «исчезнет», эти документы немедленно будут обнародованы.

Напомним, что Джулиани сам находится под ударом, так как демократы в Конгрессе подозревают его в том, что он играл самую активную роль в задержании военной помощи Украине и требовал от имени президента Трампа в обмен на предоставление помощи провести расследование против Байдена.