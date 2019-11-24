Купертино, США, , 08:39 — REGNUM В американской компании Apple применяют новый подход при разработке следующей версии мобильной операционной системы из-за проблем с развёртыванием iOS 13. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

По данным издания, в Apple прошло совещание, посвящённое изменениям в процессе разработки программного обеспечения. Глава подразделения разработчиков Крейг Федериги объявил о переходе к новой системе тестирования.

Согласно новым правилам, в тестовых версиях операционной системы, известных как «ежедневные сборки», будут отключаться все недоработанные функции. Разные группы тестировщиков будут работать над проверкой различных служб, что исключит возможности сбоев во всей системе из-за проблем с отдельными функциями.

Отмечается, что при работе на операционной системой iOS 13 в тестовые версии ежедневно вносились изменения, которые не были полностью протестированы, что привело к нестабильной работе всей системы.

«Ежедневные сборки были похожи на готовку одного блюда несколькими поварами, добавляющими различные ингредиенты», — приводит издание слова источника в компании.

Новая система уже используется при разработке операционной системы iOS 14, запуск которой запланирован на 2020 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года вышла 13 версия операционной системы iOS от компании Apple. Из-за множества возникших проблем, включая некорректную работу фоновых приложений и сбои в работе поискового клиента, компании пришлось спешно выпускать несколько обновлений.

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