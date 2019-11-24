Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Первый заместитель государственного секретаря США, кандидат на пост посла США в России Джон Салливан на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в японской Нагое назвал условия улучшения российско-американских отношений. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

В ходе встречи Салливан сказал, что российско-американские соглашения могут быть улучшены, но это зависит отряда факторов. Во-первых — это приверженность Москвы к выполнению Минских соглашений.

Другой фактор — это отказ России от попыток подрыва демократических процессов в США.

Требования Салливана абсурдны и невыполнимы. Дело в том, что Россия не является стороной Минских соглашений — их подписывали представители Украины, а также народных республик Донбасса. Россия при всем желании не сможет их выполнить, более того, их выполнение блокируется Киевом.

Что касается «подрыва демократических процессов в США», то Россия никогда этим не занималась — это фейк придуманный демократической партией США после поражения ее кандидата на президентских выборах 2016 года.