Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Конгресс США собирается включить санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» в военный бюджет Соединенных Штатов на 2020 год. Об этом пишет издание Defens News со ссылкой на главу сенатского комитета по иностранным делам Джима Риша.

Он рассказал, что санкции против компаний, которые участвовали в строительстве «Северного потока — 2», были включены в законопроект «О национальной обороне на 2020 год».

Готовность США ввести эти санкции связана с тем, что «окно возможностей» закрывается, отмечает Риш, так как «Северный поток — 2» почти готов и американцам надо как-то реагировать.

Риш уверен, что санкции «убедят» строительные фирмы как можно скорее прекратить работу над проектом, так как американские ограничения очень «дорого им обойдутся».

Сенатор уверен, что компании, которые занимаются строительством «Северного потока — 2» закроются из-за санкций и России якобы придется искать других подрядчиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что «Северный поток — 2», скорее всего, будет готов к середине 2020 года.