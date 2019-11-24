Галифакс, Канада, , 07:58 — REGNUM Для НАТО вопрос приема Украины в альянс не стоит на повестке дня. Об этом 23 ноября заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен на форуме безопасности в Галифаксе (Канада), сообщает РИА Новости.

О'Брайену на форуме был задан вопрос о том, следует ли Североатлантическому альянсу предпринять более активные шаги для защиты Украины от так называемой российской агрессии. На что советник президента Соединенных Штатов Америки ответил, что вопрос Украины не стоит сейчас на повестке дня НАТО. «Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — добавил О'Брайен.

Также советник президента США отметил, что на Западе конфликта с РФ не хотят и Североатлантический альянс создавался для того, чтоб этот «конфликт» не допустить. Вместе с тем, Роберт О'Брайен также заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддержку Украины в противостоянии с РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сенаторы от Демократической партии США потребовали от Пентагона передать Украине $35,2 млн, которые ранее были выделены на военную помощь стране.

Отметим, что в Галифаксе (Канада) проходит форум безопасности, на котором, в частности, принимают участие также министр обороны Украины Андрей Загороднюк, а также бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко с делегацией. На своей странице в социальной сети Twitter Порошенко отметил, что цель присутствия его делегации на форуме безопасности — «держать мировую коалицию вокруг Украины для решающего отпора российской агрессии».

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