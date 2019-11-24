Вашингтон, , 06:37 — REGNUM Бывший вице-президент США Джозеф Байден замешан в крупной коррупционной схеме на Украине, заявил личный адвокат главы Белого дома Дональда Трампа Рудольф Джулиани в интервью телеканалу Fox News.

Джулиани заявил, что не боится преследований со стороны противников, и не переживает о возможном предательстве со стороны Трампа, поскольку поступил правильно. «Я представлял своего клиента очень, очень эффективно. Я был настолько эффективен, что обнаружил коррупцию, которую Вашингтонская пресса скрывала в течение трех или четырех лет», — отметил адвокат президента.

Комментируя заявления Байдена о деле Burisma, Джулиани заявил, что нужно «быть глупцом, чтобы не знать, что… сын находится под следствием».

Кроме того, во время интервью адвокат несколько раз заявил, что у него есть «страховка» на счет возможных угроз его жизни. После передачи в Twitter'е Джулиани появился комментарий по этому поводу. По словам адвоката Трампа, в его сейфе хранятся файлы с информацией о том, как семья бывшего вице-президента США монитизировала десятилетия пребывания у власти. Эти данные немедленно станут достоянием общественности в том случае, если с ним что-то случится, пригрозил Байдену и его сторонникам Джулиани.