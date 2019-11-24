Исламабад, , 05:24 — REGNUM После публичного осквернения Корана в Норвегии посланника страны в Пакистане Кьелл-Геннара Эриксена вызвали в МИД Пакистана. Об этом сообщает сайт ведомства.

«Подобные действия ранят чувства 1,3 млрд мусульман по всему миру», — сообщает внешнеполитическое ведомство Пакистана

Кроме того, в сообщении говорится о том, что свободой самовыражения нельзя оправдать подобные поступки. МИД Пакистана призвал власти Норвегии содействовать привлечению к ответственности виновных и не допускать таких инцидентов в будущем.

Напомним, 20 ноября в норвежском Кристиансанне в ходе согласованной акции организации «Остановим исламизацию Норвегии», организаторы, предварительно предупредив полицию, сожгли Коран. Полицейские рекомендовали протестующим воздержаться от таких действий.