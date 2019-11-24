Токио, , 05:03 — REGNUM О важности международных договоров о нераспространении ядерных вооружений заявил 24 ноября папа Римский Франциск во время церемонии в Парке мира в японском городе Нагасаки, сообщает портал Nikkei.

Сообщается, что понтифик прибыл к памятнику на месте ядерных бомбежек США, где возложил цветы и провел минуту молчания.

«Вместе с вами я молюсь о том, чтобы разрушительная сила ядерного оружия больше никогда не раскрылась в истории человечества», — отметил Франциск. По мнению понтифика, «ядерное оружие не решает угроз международной и национальной безопасности», а потому международное сообщество должно приложить все необходимые усилия к сохранению соглашений, гарантирующих нераспространение ядерного оружия.

Напомним, папа Римский посещает место атомной бомбардировки в Нагасаки впервые за 38 лет. Первым папой, посетившим это место в 1981 году, был Иоанн Павел II.

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